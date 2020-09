Johan Walem debuteert als bondscoach met 0 op 6 tegen Montenegro en Azerbeidzjan

In januari maakte Johan Walem bekend dat hij een punt zette achter zijn functie als bondscoach van de Belgische beloften (U21). De gewezen Rode Duivel werd bondscoach van Cyprus en stond in deze interlandbreak voor zijn eerste opdrachten.

Cyprus treedt aan in groep 1 van niveau C in de Nations League en staat op plaats 95 in de FIFA-ranking. De openingsmatch werd op eigen bodem afgewerkt tegen Montenegro, het nummer 64 op de FIFA-ranking. Stefan Jovetic scoorde doelpunten nummer 25 en 26 voor zijn land en smeerde Johan Walem een 0-2 nederlaag aan in zijn debuutmatch.

Thuis tegen Azerbeidzjan (FIFA-ranking 114) volgde een nieuwe kans, maar ook dat duel werd verloren. Medvedev scoorde de enige goal van de partij. Kostas Laifis van Standard maakte twee keer de 90 minuten vol onder Walem.

Met geen gescoorde doelpunten en 0 op 6 was het absoluut geen droomdebuut voor de voormalige beloftencoach van België. In oktober volgen er nieuwe kansen tegen Luxemburg en opnieuw Azerbeidzjan.