🎥 Het mooiste uit de Nations League: het hieltje van Batshuayi, de teamgoal van Frankrijk en de eerste van Doku

Zaterdag miste Antoine Griezmann nog een strafschop voor de nationale ploeg van Frankrijk, maar dinsdagavond had hij meer reden tot lachen. Hij plaatste het orgelpunt na een mooie collectieve aanval van Frankrijk.

De supporters van FC Barcelona hebben het doelpunt van Antoine Griezmann tegen Villarreal verkozen tot mooiste van het seizoen. Bij Frankrijk maakt hij ook aanspraak op die titel na de wedstrijd van dinsdagavond tegen Kroatië.

Al was zijn bijdrage ditmaal kleiner dan bij de goal voor Barça. Na een vlotte combinatie door het hart van de Kroatische verdediging had hij de bal binnen te duwen. Ferland Mendy, Wissam Ben Yedder en Anthony Martial leverden het voorbereidende werk.

In België - IJsland waren er ook twee pareltjes gescoord. Wat dacht u van Doku's eerste doelpunt voor de rode Duivels, of van het hieltje van Batshuayi? Laat ons in onderstaande poll weten welk doelpunt u het mooiste vond.

👠 | Geniet nog eens van dit heerlijke hakje van @mbatshuayi! 🤪🇧🇪 pic.twitter.com/VNyCXl7wMd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 9, 2020