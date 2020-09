KV Mechelen ontvangt meer dan 5.000 fans én doet mooie geste voor wie naast een zitje grijpt

KV Mechelen kwam op woensdag 9 september met goed nieuws voor zijn trouwe aanhang. Voor de thuismatch tegen KV Oostende aanstaande zaterdag zijn er 5.200 fans welkom.

Woensdag berichtte KV Mechelen dat Vlaams Minister voor Sport Ben Weyts (N-VA) zijn fiat heeft gegeven om weer fans toe te laten in het AFAS Stadion Achter De Kazerne. Wel onder strikte voorwaarden en met maximaal 5.200 fans.

Fans moeten in hun bubbel van hoogstens vijf personen blijven en de staanplaatsen zijn omgevormd tot zitplaatsen, want staan is uit den boze. Wie er mag komen, wordt woensdag bekendgemaakt.

Er zijn meer abonnees dan beschikbare plaatsen, maar de fans die naast een zitje voor 12 september grijpen krijgen voorrang voor de thuismatch van 26 september tegen STVV. Daarnaast is er een gratis dagpas van Play Sports voor de pechvogels die er niet bij kunnen zijn volgende zaterdag.