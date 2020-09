OFFICIEEL: Werder Bremen leent Moeskroen-smaakmaker opnieuw uit aan Belgische eersteklasser

Jonah Osabutey komt opnieuw een seizoen in België voetballen. De Ghanese spits werd vorig jaar door Werder Bremen uitgeleend aan Moeskroen en zal zich tot juni 2021 mogen uitleven aan Den Dreef.

Jonah Osabutey was vorig seizoen nog een van de sterkhouders van Excel Moeskroen. Les Hurlus huurden hem van Werder Bremen, dat hem dit jaar opnieuw in België speeltijd laat opdoen.

Oud-Heverlee rekent nu op de goals en assists (vorig jaar 5 goals, 4 assists) van de 21-jarige Ghanees die tot speler van het seizoen werd verkozen bij Moeskroen.

"Hij toonde zijn potentieel vorig seizoen en we hopen dat hij zich in deze campagne verder kan ontwikkelen. Osabutey heeft een interessant profiel dat we nog niet hadden in onze kern en we zijn dan ook blij dat hij voor OH Leuven koos", reageerde Wim De Corte, technisch directeur bij OHL, op de clubwebsite.