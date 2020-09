Plooien gladgestreken bij KAA Gent: "Yaremchuk is selecteerbaar"

Ondanks de eerste seizoensoverwinning van KAA Gent op speeldag 4 klonk er toch gemor uit de spelersgroep. Roman Yaremchuk bekritiseerde Laszlo Bölöni door het voetbal van Gent te vergelijken met dat van een tweedeklasser en ook de coach reageerde geprikkeld.

Een dag na de beruchte interviews zat Yaremchuk al bij de Oekraïense selectie, maar ondertussen heeft hij de tijd gehad om te praten met Laszlo Bölöni. En de plooien... die zijn gladgestreken.

Wellicht in de selectie

Dat doet Bölöni toch uitschijnen in een interview met Het Laatste Nieuws. "Alles wat moest gebeuren, is gebeurd. Maar verder is dat voor mij een interne kwestie. Ik kan hem absoluut opnemen in de selectie", aldus de Roemeen.

En die selectie zal weldra gemaakt moeten worden, want Gent neemt het vrijdag al op tegen KAS Eupen. Bij Antwerp zat Didier Lamkel Zé ook vaak in de selectie na de fratsen die hij uitstak.