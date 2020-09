Verrassing of toch niet? Club Brugge-fans duiden tiener aan als speler van de maand

Die stemming leverde een grote meerderheid op voor Youssouph Badji. De piepjonge Senegalees (18) startte vier keer in de basis en was goed voor twee goals en een assist. Bovendien weegt hij op een verdediging door zijn stoorwerk en zijn fysieke présence.

Maar liefst 66 % van de stemmen ging naar Badji. Hij hield zo Simon Mignolet en Emmanuel Dennis op ruime afstand. Op speeldag 4 maakte de spits ook zijn eerste verschijning in ons 'Team van de Week'.

.@you10Badji is your first #PlayerOfTheMonth this season! 😍🔥 pic.twitter.com/e8vkzmfRLP