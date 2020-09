'Beerschot goes international': nu ook officiële communicatie in het Turks

Beerschot heeft een nieuw twitteraccount aangemaakt. Turks is nu de derde taal waarin de Antwerpse eersteklasser communiceert naar de fans.

Belgische clubs doen veel moeite om hun achterban, of de achterban van hun spelers, te bereiken. Zo heeft Beerschot nu een twitteraccount in het Turks aangemaakt om te communiceren naar de fans.

Eerder was er al een Nederlandstalig account (waarin soms ook in het Engels werd gecommuniceerd) en een in het Arabisch. Minstens 50% van de aandelen zijn immers in handen van de Saudische Prins Abdullah Bin Mosaad.