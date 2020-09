Clement kijkt uit naar weerzien met Brugs publiek: "Ze gaan harder roepen dan vroeger"

Eindelijk is het zover! Toeschouwers zijn weer welkom in de Belgische stadions. De tribunes mogen nog niet volledig gevuld worden, maar Philippe Clement kan niet wachten om de Brugse aanhang terug te zien.

In zijn persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Waasland-Beveren stipte Clement aan dat het gemis naar het publiek groot is. "Oké, het zal geen Jan Breydelstadion zijn zoals we het kennen, maar het wordt wel een grote stap vooruit."

Harder roepen

Maar dat de aanwezige fans sfeer zullen meebrengen, dat staat buiten kijf volgens Clement. "Er zal alleszins meer sfeer zijn dan hiervoor het geval was (de wedstrijden achter gesloten deuren, red.). Maar er zal sfeer zijn. De mensen wachten hier al zes maanden op. Ze gaan nog harder roepen dan vroeger."

De laatste twee thuismatchen werden met 0-1 verloren. Club aast dus op revanche in eigen huis. "We willen terug die sterke thuisreputatie van weleer krijgen", aldus Clement. We zijn benieuwd of Club zaterdag een stap in die richting kan zetten tegen Waasland-Beveren.