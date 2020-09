Acht jaar geleden pakte Guillaume Gillet uit met deze geweldige knal tegen Kroatië

Guillaume Gillet keerde afgelopen zomer terug naar de Jupiler Pro League na enkele jaren in Griekenland en Frankrijk.

In zijn vorige periode bij Anderlecht was de middenvelder annex verdediger een belangrijke pion bij Anderlecht en was hij ook Rode Duivel. Het meest opmerkelijke moment van Gillet kwam er in de wedstrijd tegen Kroatië.

België startte hun WK-kwalificatiecampagne met winst tegen Wales en moest het daarna opnemen tegen het nummer negen op de FIFA-wereldranking, Kroatië. Ivan Perisic bracht de Kroaten al snel op voorsprong, maar net voor rust was het moment van Gillet aangekomen.

It's been 8 years since Guillaume Gillet dropped this bomb! 💣 pic.twitter.com/XBxDi2evWN — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 11, 2020

Op een hoekschop torpedeerde hij de Kroatische doelman en zorgde hij zo voor de verdiende gelijkmaker. Door het doelpunt van Gillet speelde België 1-1 gelijk. Uiteindelijk zouden de België zich wel kwalficeren voor het WK als leider van de groep.