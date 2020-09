Nieuwe klacht duikt op tegen sportief directeur KSV Roeselare

Roeselare zit in de hoek waar de klappen vallen. Sportief lijkt het nieuwe verhaal al afgelopen te zijn voor het goed en wel begonnen is, maar ook op extrasportief vlak komt de club in een zeer negatief daglicht door de zedenklachten over hun sportief directeur.

Jolan F, zit inmiddels in de cel op verdenking van zedenfeiten bij jonge voetballers. In ruil voor seksuele gunsten zou de twintiger voetbalcontracten uitdelen. Nu zou er zich opnieuw een slachtoffer hebben gemeld volgens Het Nieuwsblad. De sportief directeur zoiu alvast zijn verantwoordelijkheid willen opnemen voor zijn daden. Hij blijft nog een maand langer in de cel want zijn aanhouding is verlengd.