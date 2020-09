Racing Genk ontvangt goed nieuws omtrent Edon Zhegrova

Edon Zhegrova had zijn zinnen gezet op een transfer naar FC Basel of Dijon, maar geen van beide clubs heeft een akkoord weten te vinden met de Kosovaar.

Dat betekent dat Zhegrova gewoon weer aansluit bij Racing Genk en dat is goed nieuws voor de Limburgers. Zij hadden Zhegrova graag zien blijven, maar het was de Kosovaarse aanvaller zelf die geen zin meer had in een terugkeer naar Genk.

Nu een transfer van de baan is zal Zhegrova wel weer aansluiten bij de Genkse kern. Hij vat de trainingen wel individueel aan, want hij herstelt nog van een enkelblessure.

De 21-jarige Zhegrova heeft nog een contract tot 2021 bij de club en gaat dus zijn laatste contractjar in. Als hij zijn prestaties van bij Basel bij Genk kan verderzetten, dan zal Genk er alles aan doen om de aanvaller langer aan zich te binden.