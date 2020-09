Sébastien Dewaest uit A-kern Racing Genk gezet na transferverzoek

Sébastien Dewaest is door Racing Genk uit de A-kern gezet. De verdediger heeft zelf een transferverzoek ingediend.

Dewaest speelde dit seizoen nog geen minuut en werd al gelinkt aan Antwerp, Club Brugge en AA Gent. Vorig seizoen was hij zelfs nog kapitein, maar dit seizoen rekent coach Hannes Wolf duidelijk niet op hem.

"De sportieve staff heeft in onderling overleg beslist Sébastien Dewaest uit de A-kern te zetten", zegt de club zelf op de website. "Dewaest heeft aangegeven dat hij de club in deze transferperiode wil verlaten. Zijn contract loopt nog tot midden 2023."



"Racing Genk heeft nota genomen van zijn verzoek en zal zich in de komende weken beraden over de toekomst van Sébastien. De club en de betrokken speler zullen hierover tot nader order geen verdere verklaringen afleggen."