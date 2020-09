Bölöni lijkt tij niet te kunnen keren bij AA Gent: "Gelijkmaker zou meer geluk dan kunde zijn"

AA Gent zit in de hoek waar de klappen vallen, dat is duidelijk. Na de aanstelling van Bölöni als coach heeft Gent 3/9 gepakt. Ook tegen Eupen was het niet goed genoeg voor een overwinning. Bölöni was op de persconferentie achteraf dan ook eerlijk.

"We openden de wedstrijd goed en hadden een tweetal goede kansen, maar Eupen slaagde er wél in om de score te openen en wij niet. Er is wat twijfel geslopen in het collectief bij ons", vertelt Bölöni.

"We dachten dat we na de 2-0 helemaal kopje onder zouden gaan. Er werd bij dat doelpunt iemand gewoon vergeten aan de tweede paal. Het ging moeizaam maar knokten ons toch opnieuw in de wedstrijd. Eupen was gevaarlijk op de counter maar toch slaagden we erin om de aansluitingstreffer te makené, analyseert de trainer verder.

"Meer geluk dan kunde"

"Ik moet Eupen feliciteren na deze wedstrijd. Als we nog gelijk zouden spelen, zou dat meer via geluk dan via kunde gebeurd zijn. Zeker na die naïeve rode kaart van Ngadeu. We zullen misschien langs de hel moeten passeren om opnieuw het gewenste niveau te spelen"

Yaremchuk

Yaremchuk hoorde wel tot de wedstrijdselectie, maar mocht dan toch plaatsnemen op de tribune. Gestraft voor zijn straffe uitspraken? "Nee", zegt Bölöni pertinent. "Zijn wedstrijdeinde tegen Mechelen was niet makkelijk. Bovendien heeft hij deze week moeten reizen van Brussel naar Oekraïne en Spanje. We hebben hem niet laten spelen met het oog op de belangrijke wedstrijd tegen Rapid Wien in de Champions League-voorronde", besluit hij.