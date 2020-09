Premier League terug van start: "Liverpool en Man City de sterktste ploegen, benieuwd wat vernieuwd Chelsea kan"

Ook over het Kanaal rolt de bal weer. De Premier League gaat zaterdag terug van start en het belooft een razend spannende jaargang te worden. Terwijl Liverpool en Manchester City andermaal als topfavorieten beschouwd worden, heeft vooral Chelsea de geldbuidel serieus opengetrokken.

Titelstrijd

Het is maar de vraag of Liverpool en Manchester City, net als de voorbije twee seizoenen, onderling gaan uitmaken wie met de titel aan de haal zal gaan. Analist Eric Van Meir verwacht dat de ploegen van Klopp en Guardiola niet meer door de Premier League zullen freewheelen.

Eric Van Meir: "Manchester City en Liverpool blijven voor mij de grootste titelkandidaten. Maar ook Chelsea en in mindere mate Manchester United schat ik hoog in. Chelsea heeft enorm zwaar geïnvesteerd. Zeker op papier zijn zij gewoon titelkandidaat, met al dat spelersmateriaal dat daar onder contract ligt. Nu is het aan Frank Lampard om er een geheel van te maken, en ik ben ervan overtuigd dat hij dat kan. Ik ben benieuwd hoe jongens als Hakim Ziyech en Timo Werner het ervan af zullen brengen in (een van) de beste competitite(s) ter wereld."

Degradatie

Eric Van Meir: "Traditiegetrouw hebben de stijgers het erg lastig in de Premier League. Dat zou ook voor Fulham en West Bromwich het geval kunnen zijn, al is het moeilijk om voorspellingen te doen over zo'n lange en zware competitie als de Premier League. Ik hoop voor Aston Villa dat ze zich wat kunnen herstellen. Het is toch een 'Belgisch' getinte ploeg, met veel spelers die een verleden hebben in onze Jupiler Pro League. Vorig seizoen hebben ze zich met het nodige geluk van het behoud kunnen verzekeren."

Revelatie

Eric Van Meir: "Ik heb me de voorbije dagen verdiept in Leeds United. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben, onder meer van hun statistieken. Ook al was het 'maar' het Championship, dat was ronduit indrukwekkend. Na zestien jaar zijn ze terug in de Premier League en met Marcelo Bielsa hebben ze een aparte coach! Ik zie hen hoe dan ook niet in de problemen komen. Ik denk dat ze een rustig seizoen zullen spelen, gelijkaardig aan wat Sheffield United vorig seizoen meegemaakt heeft."

Belgen

Eric Van Meir: "Net als de voorbije jaren zien we een heleboel Belgen terug, wat het toch amusanter om volgen maakt. Uitkijken wordt het natuurlijk naar Kevin De Bruyne, die onlangs meer dan terecht verkozen werd tot Speler van het Seizoen. Ook Leicester City, dat na de komst van Timothy Castagne al drie Belgen in de rangen heeft, zal weer een rustig seizoen draaien."

"En ook de transfer van Michy Batshuayi is een positieve zaak. Zo kan hij aan spelen toekomen, wat belangrijk is met het oog op het EK van volgende zomer. Zijn vorige uitleenbeurten waren met wisselend succes, maar bij Palace kennen ze hem al. Met naast Batshuayi iemand als Wilfried Zaha beschikt ook Crystal Palace toch over aardig wat aanvallend geweld."