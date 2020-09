KV Kortrijk moet het vanavond zonder flankaanvaller doen door positieve coronatest

Als u vanavond naar de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Moeskroen gaat kijken, moet u niet zoeken naar Faïz Selemani. De flankaanvaller van de Kerels is er niet bij omdat hij besmet is met het coronavirus.

Vanavond neemt KV Kortrijk het thuis op tegen Moeskroen. De Kerels kwamen vandaag nog met verrassend nieuws naar buiten, want flankaanvaller Faïz Selemani zal er niet bij zijn. Selemani is namelijk besmet met het coronavirus.

Op 4 september had Selemani al positief getest, maar na een week quarantaine was een nieuwe test opnieuw positief. De club heeft op haar officiële website dan ook laten weten dat Selemani niet in de wedstrijdselectie zit voor het duel vanavond tegen Moeskroen.