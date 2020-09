Muscat houdt het hoofd koel na gecontesteerde 2-3, zijn verdediger wijst met de vinger: "Faire arbitrage zou top zijn"

De woede was groot bij STVV toen scheidsrechter Wim Smet Antwerp een goedkope vrijschop gaf in de slotfase. Het ongeloof was nog groter toen de bal er effectief inging. De reacties uit het kamp van Sint-Truiden liepen flink uiteen.

Dat het geen fout was van Buatu op Miyoshi, daar was iedereen het over eens bij Sint-Truiden. "Ik kan veel zeggen over de scheidsrechter, maar daar gaan we het resultaat niet mee veranderen. Nadat hij de overtreding blies hadden we nog twee minuten om ons klaar te zetten en dat hebben we onvoldoende gedaan", legde Kevin Muscat de fout ook bij zijn team.

"Na de match was de scheids ook eerlijk tegen me. Hij zei me dat hij het een overtreding vond. Beide ploegen speelden een match van hoog niveau en het was niet eenvoudig voor de ref om veel beslissingen te nemen. Als die vrijschop er niet ingaat zal er ook niet zo over gepraat worden", besloot hij.

Een van zijn verdedigers, Samy Mmaee, zat na de match nog met veel opgekropte frustraties. "We speelden goed, maar die 2-3 verpest alles. Faire arbitrage zou mooi meegenomen zijn. Wij doen onze job, iedereen moet zijn job doen en vandaag heeft niet iedereen dat gedaan", verwees hij naar de scheidsrechter.

De fase heeft overigens nog gevolgen voor STVV, want de reeds gewisselde Mory Konaté, pakte vanop de bank zijn tweede gele kaart wegens protest. Hij is er dus niet bij op speeldag 6 tegen Cercle Brugge.