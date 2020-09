Lokeren-Temse komt met de schrik vrij in de Beker van België

Lokeren-Temse is door naar de volgende ronde in de Beker van België. Ze hadden het niet onder de markt, want er moesten strafschoppen genomen worden na een 1-1 gelijkspel. Lokeren-Temse haalde het in de strafschoppen met 1-3.

Lokeren-Temse kwam met Sporting Hasselt een tegenstander van hetzelfde niveau tegen, want beide ploegen spelen in de tweede amateurreeks. De wedstrijd ging ook gelijk op, maar na 25 minuten kon Sporting Hasselt de score openen. Lokeren-Temse ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en een klein kwartier voor het einde van de wedstrijd was de 1-1 een feit. Gil Van Moerzeke, ex-Sporting Lokeren, zette de gelijkmaker op het bord. Even later kreeg kapitein Schürmann nog rood, maar Lokeren-Temse hield stand en dus kregen we strafschoppen. In de penaltyreeks werd de doelman van Lokeren-Temse, Espeso, de grote held. Hij pakte drie strafschoppen, waardoor Lokeren-Temse het met 1-3 kon halen en zo gaat de club door naar de volgende ronde van de Beker van België.