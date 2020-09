Jur Schryvers (Waasland-Beveren) trekt aan alarmbel: "Hebben versterking nodig, heel snel!"

Na een verrassende overwinning op de openingsspeeldag tegen KV Kortrijk, ging Waasland-Beveren 4x op rij ten onder in de competitie. In de stand zijn ze teruggezakt naar de voorlaatste positie.

En daarom trekt speler Jur Schryvers aan de alarmbel. "Het is voor ons als spelers niet duidelijk wat er in de bestuurskamer allemaarl gaande is momenteel", zegt de flankverdediger bij HLN. "Maar we hebben alleszins versterking nodig, het liefst heel snel. We trekken vaak de kaart van de jeugd, maar er mag wel wat ervaring bijkomen", klinkt het.

Waasland-Beveren zat op financieel vlak lang in het ongewisse. Lange tijd stond vast dat de Waaslanders moesten zakken naar 1B maar na vele procedures werd beslist dat ze toch in 1A mochten blijven. Voor het besuur zal het alleszins niet eenvoudig geweest zijn om transfers te doen in die periode. Veel geld hebben ze nog niet uitgegeven, de meeste spelers werden transfervrij aangetrokken.