Middenvelder staat op het punt om te vertrekken bij Waasland-Beveren: "Hij heeft toestemming gevraagd om met andere clubs te spreken"

Waasland-Beveren is er niet in geslaagd om zaterdagavond punten te rapen op het veld van Club Brugge. Het werd 4-1 voor de Bruggelingen. Er was één opvallende afwezige in deze wedstrijd: Yuki Kobayashi stond namelijk niet in de basis en was ook niet op de bank terug te vinden.

Geen Yuki Kobayashi in de wedstrijd tussen Club Brugge en Waasland-Beveren. De middenvelder van de Waaslanders zou gevraagd hebben aan het bestuur of hij met andere clubs mag praten. Nicky Hayen gaf na de wedstrijd meer uitleg op de persconferentie. "Kobayashi heeft toestemming gevraagd om met andere clubs te spreken. We hebben hem ook toestemming gegeven", aldus de trainer van Waasland-Beveren. Kobayashi speelde dit seizoen in totaal nog maar 77 minuten in de Jupiler Pro League en lijkt dus bij een andere club op zoek te willen gaan naar speelminuten.