Leandro Trossard scoort, maar verliest met Brighton van Chelsea

Chelsea heeft deze avond met 1-3 gewonnen op het veld van Brighton. Chelsea kwam op voorsprong via een strafschop van Jorginho, maar Trossard kon net na de rust de 1-1 op het bord zetten. Uiteindelijk werd het dus nog 1-3 via Reece James en Kurt Zouma.

We kregen een verrassend spelbeeld te zien in de wedstrijd tussen Brighton en Chelsea, want de thuisploeg speelde zeer goed mee met de Engelse topclub. Ze kregen ook enkele kansen, maar het eerste doelpunt viel wel aan de overkant. Ryan haalde Werner neer in de zestien en Jorginho kon de strafschop feilloos omzetten: 0-1.

In de tweede helft viel de gelijkmaker en het was een Belgisch doelpunt, want Leandro Trossard trapte de bal van buiten de zestien knap in de linkerbenedenhoek. De 1-1 stond echter niet lang op het bord, want nog geen vijf minuten later was daar Reece James met een heerlijk schot in de winkelhaak. Uiteindelijk zette Zouma (via Webster) de 1-3 eindstand op het bord.