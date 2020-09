Timothy Castagne kan meteen indrukwekkende statistieken voorleggen na zijn eerste wedstrijd in de Premier League

De eerste wedstrijd van Timothy Castagne in de Premier League was indrukwekkend. Hij speelde een uitstekende wedstrijd en de verdediger kon ook meteen zijn eerste doelpunt meepikken.

Na drie seizoenen in Italië bij Atalanta Bergamo is Timothy Castagne deze zomer naar Leicester City getrokken voor 24 miljoen euro. De Rode Duivel scoorde meteen in zijn eerste wedstrijd van het seizoen tegen West Bromwich Albion.

Naast zijn doelpunt was de ex-speler van KRC Genk ook op andere vlakken zeer goed. WhoScored onthulde een aantal cijfers over de prestaties van de 24-jarige verdediger. De Rode Duivel heeft het op zijn zachtst gezegd goed gedaan, want van de Britse site kreeg Castagne een 8,37/10.