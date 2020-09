Hannes Wolf ziet zijn ploeg in tweede helft met de billen bloot gaan: "Met dank aan Holzhauser en de scheids"

Racing Genk ging maandagavond met de billen bloot tegen een bij momenten flitsend Beerschot. Vlak voor rust werd de 1-2 van Onuachu afgekeurd, maar na de pauze ging het van kwaad naar erger met de Limburger. Ze slikten nog vier doelpunten én twee rode kaarten.

Stof genoeg dus om over na te kaarten met Hannes Wolf, doorgaans niet de coach met de strafste uitspraken. De Duitser zat duidelijk verveeld met de zware nederlaag van zijn ploeg. Al had hij het na afloop vooral over enkele andere actoren.

"Ik vond ons de eerste helft zeker niet slecht spelen. Die vroege tegengoals, zowel in de eerste als tweede helft, zijn zo frustrerend. Toch zijn het vooral Holzhauser en de ref (Geldhof, nvdr.) die deze match in een beslissende plooi hebben gelegd. Ik vond niet dat Cuesta een overtreding maakte bij die vrije trap die de 2-1 inleidde, en het was al zeker geen kaart", aldus Wolf.

Zo blijft Racing Genk achter met een fikse kater én een erg matig rapport: vijf op vijftien is niet wat men in Genk in gedachten bij aanvang van het seizoen. En dan wordt tegenwoordig al snel in de richting van de coach gekeken. "Druk? Druk is er altijd voor een trainer", besluit Hannes Wolf.