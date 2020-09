Gratis op te pikken: 'Belgische middenvelder laat contract bij Westerlo ontbinden'

Voor de positie van centrale middenvelder heerst er weelde in de Westelse rangen. Niet iedereen gaat dus voluit zijn kans krijgen en voor Guillaume De Schryver betekent dat het einde van zijn passage bij KVC Westerlo.

Het contract van de 23-jarige middenvelder bij KVC Westerlo wordt ontbonden, meldt Het Nieuwsblad. Zijn verbintenis bij de Kemphanen liep nog tot 2021, maar hij kwam niet meer in de plannen van trainer Bob Peeters voor en kiest dus voor een vervroegd vertrek. Hij zat immers nog niet in de wedstrijdkern dit seizoen.

De Schryver kwam in 2018 transfervrij over van Cercle Brugge en speelde in zijn twee seizoenen in het Kuipje 41 officiële duels voor de Kempense club. Hij is nu, net als veel andere spelers die nog geen nieuwe club vonden, gratis op te pikken.