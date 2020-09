Standard kent het medisch verdict en zal het even zonder Maxime Lestienne moeten redden

Philippe Montanier gaf na de 1-0 nederlaag tegen OH Leuven aan dat hij de komende weken zal moeten puzzelen en die vrees wordt nu ook bewaarheid.

De trainer van Standard kan volgende speeldag geen beroep doen op de geschorste Nicolas Gavory (tweemaal geel), maar zal het ook even zonder Maxime Lestienne moeten redden. Hij liep al vroeg in de partij een scheurtje op in de rechter hamstring.

Tot aan de interlandbreak

Standard deelde het nieuws maandag mee en vreest dat de 28-jarige verdediger drie à vier weken buiten strijd zal zijn. De competitiewedstrijden voor de interlandbreak -Kortrijk (20/9), Zulte Waregem (27/9) en de derby tegen Charleroi (4/10)- zal Lestienne dus aan zich voorbij moeten laten gaan.

Ook in Europa kan Montanier niet op zijn sterkhouder rekenen. Nu donderdag neemt Standard het tegen Bala Town op in de tweede voorronde. Bij winst komt Standard ook in ronde 3 in actie en die wordt op 24/9 afgewerkt.