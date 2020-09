Kompany zette 'slechts' twee Neerpede-talenten in de basis: "We moeten ze zetten op het moment dat ze verschil kunnen maken"

Voor de eerste keer in vijf matchen stonden er slechts twee jeugdproducten van Anderlecht tussen de lijnen. Vincent Kompany kiest nu toch voor de weg van het realisme en wil de jeugd geleidelijker aan brengen.

Geen Anouar Ait El Hadj, geen Marco Kana, geen Killian Sardella. Colassin en Amuzu zaten zelfs niet bij de 18. Kompany koos ervoor om de aangetrokken spelers te zetten. De ervaring van Vranjes achteraan, meer dreiging op de flank met Bakkali en Percy Tau als zwerver tussen de lijnen.

Een aanpak die loonde tegen - toegegeven - een zwak Cercle Brugge. Maar er was wel goed voetbal te zien, met jongens die begrepen waar ze moesten lopen en wat ze moesten doen. Met Jérémy Doku en Albert Sambi Lokonga stonden er wel nog twee Neerpede-producten op het veld.

"Ik ben blij dat jullie 'maar twee' zeggen", lachte Kompany. "We hebben een overvloed aan talent. Voor ons is het zaak om ze in te zetten op het moment dat ze echt het verschil kunnen maken. Het gaat erom dat die jongens alleen maar beter zullen worden. Wij geven ze de best mogelijke voetbalopleiding. Ons traject is niet gepaard aan één bepaalde speler."

Kompany geeft nu dus toe dat als je voor de prijzen wil spelen, dat niet gaat met 5 tieners op het veld. "Wij en de supporters willen resultaat én de manier waarop zien. Daar streven we naar. Deze wedstrijd vinkte die boxen aan. Nu moet ik iedereen scherp houden naar de volgende wedstrijd toe."