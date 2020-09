Eric Van Meir ziet opvallende gelijkenis tussen de ontslagen van Laszlo Bölöni en Hannes Wolf

Daags na het ontslag van Laszlo Bölöni bij KAA Gent mocht ook de trainer van KRC Genk zijn koffers pakken. Beide clubs misten hun start. Daarvoor betaalden de trainers het gelag, maar er is nog een gelijkenis tussen beide ontslagen coaches, merkte analist Eric Van Meir op.

Een Roemeen en een Duitser, een ouwe rot in het vak en een jonge -excuseer ons voor de woordkeuze- jonge wolf, maar ook een trainer van de oude stempel en een computercoach. De profielen van Laszlo Bölöni en Hannes Wolf lopen ver uiteen, maar toch hebben ze iets heel belangrijk gemeen.

Dewaest en Yaremchuk

"Het boterde niet helemaal met de kleedkamer", merkte Eric Van Meir op. "Wolf werd toch wat in vraag gesteld door de groep. Je voelde dat er wat wrevel was, onder meer door de verwijzing van Sébastien Dewaest naar de B-kern. Bij Gent had je dan weer Roman Yaremchuk die publiekelijk zijn onvrede uitte en het bestuur dat met de spelersraad heeft gepraat."

"Vanaf dat er wat negativiteit is in de spelersgroep ziet het er niet goed uit voor de trainer", besloot Van Meir.