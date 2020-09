Sprookje van Beerschot duurt maar voort: "Vrijdag spelen we voor de eerste plaats!"

Carnaval op het Kiel, en dat op een bloedhete maandagavond in september. Wie bij rust een 5-2 zege voor Beerschot voorspelde, werd gek verklaard. De omstandigheden zaten dan allemaal mee voor de Mannekes, de troepen van Losada blijven een moeilijk te ontwrichten team én hebben een Oostenrijkse klasbak in huis.

Het sprookje voor Beerschot blijft maar voortduren. Na vijf speeldagen staan de Mannekes alleen tweede, met een onverhoopte twaalf op vijftien. T1 Hernan Losada kwam vanzelfsprekend met een brede glimlach de pers te woord staan na de 5-2 zege tegen Racing Genk.

"Ik wil mijn spelers nogmaals feliciteren. Ook Racing Genk is er nooit in geslaagd in de match te komen, op die penaltyfases na natuurlijk. Ik wist dat we konden winnen tegen Racing Genk, maar op deze manier... neen, dat niet! Na de 3-2 begonnen we even te twijfelen, maar voor het overige speelden we uitstekend. Ook de invallers waren geweldig. Ik ben dan ook een erg tevreden coach."

En zo staat er komende vrijdag een regelrechte topper op het programma, want Beerschot gaat op bezoek... bij de leiders, Charleroi. "Vrijdag spelen we een wedstrijd voor de eerste plaats. Genieten is dat, zeker als promovendus", aldus de zichtbaar nagenietende Argentijn.