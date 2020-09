Bij KAA Gent zijn ze zeer gelukkig met de overwinning: "Eerste stap in de goede richting"

KAA Gent heeft deze avond een belangrijke overwinning geboekt met het oog op Europees voetbal. De Belgische club haalde het in de derde voorronde van de Champions League van Rapid Wien.

Vadis Odjidja gaf direct na de wedstrijd een reactie bij VTM 2. "We speelden een goede eerste helft en kwamen beter en beter in de wedstrijd. Het is een moeilijke situatie, maar we zijn tevreden met de overwinning. Het is de eerste stap in de goede richting", aldus de centrale middenvelder.

Ook Sven Kums gaf al een korte reactie over de wedstrijd. "Deze wedstrijd moesten we winnen. Niet alles was perfect, maar we zijn blij met de kwalificatie. Dynamo Kiev was te verwachten als tegenstander, maar we hebben twee wedstrijden, dus we gaan alles geven om in de groepsfase te geraken."