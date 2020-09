Montanier op zijn hoede voor duel met Bala Town: "Mag niet licht opgenomen worden"

Donderdagavond neemt Standard Luik het op tegen het bescheiden Bala Town in de Europa League.

Na de eerste seizoensnederlaag tegen Oud-Heverlee Leuven afgelopen zaterdag op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League, wil het opnieuw aanknopen met een overwinning donderdagavond. Tegenstander: het Welshe Bala Town.

"De ambitie en het doel is om in de groepsfase van de Europa League te belanden. Een zeer veeleisende competitie met een ander voetbal. Het eerste obstakel is Bala Town, een belangrijke wedstrijd die we niet licht mogen opnemen. In mijn tijd bij Boulogne hebben we Nantes uitgeschakeld in de Coupe de France toen we amateurs waren", is Philippe Montanier waakzaam.

"Deze ploeg heeft een enorme prestatie neergezet in de vorige ronde dus we zijn op onze goede. Dit Welshe team kan worden neergezet als een ploeg met 120% aan energie en toewijding. We moeten hen zo goed als mogelijk opvangen", klinkt het.

Er zal dus geen B-ploeg tussen de lijnen staan. "Ik zal de meest competitieve ploeg opstallen. De vermoeide spelers zullen wel op de bank plaatsnemen. Maar diegene die minder gepresteerd hebben zullen er niet bij zijn want we willen absoluut winnen", besluit Montannier.