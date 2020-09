Wim De Decker krijgt meteen lof van Sven Kums en reageert zelf ook na debuutwinst: "We hadden niet veel tijd, maar ..."

Op maandagmiddag te horen krijgen dat je de nieuwe hoofdcoach wordt van een topclub als KAA Gent, op dinsdagavond al een eerste lastig examen voorgeschoteld krijgen: het was me het weekje van Wim De Decker wel. "Hij heeft het goed gedaan", vond ook zijn kapitein.

"De coach heeft niet veel tijd gehad, maar hij heeft het samen met Peter (Balette, nvdr) wel heel goed gedaan", aldus Sven Kums na de wedstrijd tegen Rapid Wien.

"We hadden inderdaad niet heel veel tijd om match voor te bereiden, maar als staf hebben we er alles uitgehaald wat we konden doen in de beschikbare tijd", vond ook De Decker zelf.

Nervositeit

"Er zat veel nervositeit en druk op deze match en dat zag je - zeker in het eerste kwartier. Daarna hebben we meer het echte Gent laten zien, dat in balbezit vanuit de eigen sterkte voetbalde."

Toch werd er op het einde nog bibbergeld betaald, in de laatste minuut had de 2-2 zomaar kunnen vallen: "Rustig blijven is zeker nog een van de werkpunten. Er zat heel veel druk op de match."