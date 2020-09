AC Milan door naar volgende voorronde Europa League dankzij onder meer een assist van Alexis Saelemaekers

AC Milan heeft zich deze avond geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Ze haalden het met 0-2 van Shamrock Rovers en Alexis Saelemaekers had een belangrijk aandeel in deze overwinning, want hij gaf de assist bij de 0-2.

AC Milan was uiteraard favoriet vanavond en de Italiaanse club kwam al na 23 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Zlatan Ibrahimovic. Verder kregen we in de eerste helften geen doelpunten meer te zien.

In de tweede helft was Alexis Saelemaekers belangrijk voor AC Milan, want de Belg gaf twintig minuten voor het einde van de wedstrijd de assist bij de 0-2. Het was de Turk Hakan Calhanoglu die kon scoren. 0-2 was meteen ook de eindstand.