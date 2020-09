Dries Wuytens legt uit waarom hij voor Waasland-Beveren heeft gekozen: "Het getuigde van veel vertrouwen"

Deze zomer keerde Dries Wuytens terug naar België. Na enkele jaren Nederland en één seizoen Israel speelt hij nu namelijk bij Waasland-Beveren. Volgens de verdediger was zijn keuze snel gemaakt.

In een interview bij Het Laatste Nieuws legt Dries Wuytens uit waarom hij voor Waasland-Beveren heeft gekozen. "Het zijn moeilijke tijden door het coronavirus, maar Waasland-Beveren bood mij een contract van drie jaar aan. Het getuigde van veel vertrouwen."

Dries Wuytens speelde het voorbije seizoen bij Ness Ziona in Israel, maar hij wilde graag terugkeren naar België of Nederland. "Het jaartje Israel had ik voor geen geld willen missen en het leven was daar aangenaam, maar onze kinderen worden schoolplichtig en er komt nog een derde kindje aan. Door het virus wilden we de bevalling in België plannen", aldus Wuytens.