Wolf reageert op ontslag: "We zijn op een paar maanden tijd héél veel kwaliteit verloren" & "Haal Vormer, Rits en Vanaken eens weg bij Club Brugge"

KRC Genk heeft afscheid genomen van Hannes Wolf en Hannes Wolf heeft afscheid genomen van de spelersgroep. De Duitse trainer blikte ook voor het eerst terug op zijn, voor hem, onverwachte ontslag.

De Duitser gaf een dag na zijn ontslag een afscheidsinterview bij Het Laatste Nieuws. Daarin vertelde Hannes Wolf dat hij verrast was door zijn ontslag en dat het bestuur om enkele weken geleden had gemeld dat ze tevreden waren over hem. Verder blikte hij ook terug op wat er is foutgelopen.

Heynen en Berge

"Op een paar maanden tijd ben ik Bryan Heynen verloren met een kruisbandblessure en zijn zowel Sander Berge als Ally Samatta vertrokken. Dat is héél veel kwaliteit, maar ik neem niemand iets kwalijk. Toch deden we nog mee voor play-off 1", legde de coach uit. Hij gaf ook toe dat hij de ploeg nog niet de nodige stabiliteit had bijgebracht.

Terug naar het spelersmateriaal. "Heynen en Berge waren belangrijke pionnen. Kristian Thorstvedt moest een sleutelspeler worden, maar miste de volledige voorbereiding en is nu pas fit. Dat zijn drie spelers op drie cruciale posities. Haal Vormer, Vanaken en Rits eens weg bij Club Brugge", besloot hij.