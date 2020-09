Is eerste competitiewedstrijd van FC Barcelona zonder Ronald Koeman?

Binnenkort komt FC Barcelona voor de eerste keer dit seizoen in actie in de Spaanse competitie, maar de kans is bestaande dat het zonder Ronald Koeman zal zijn. Hij zou namelijk niet op de bank mogen plaatsnemen.

La Liga is vorig weekend opnieuw begonnen, maar FC Barcelona komt volgende week pas voor de eerste keer in actie. Dan nemen ze het op tegen Villareal, maar de kans is bestaande dat het zonder Ronald Koeman zal zijn. Volgens de Spaanse pers moet de Catalaanse topclub Quique Setien nog ontslagvergoedingen betalen. Als deze details niet geregeld zijn, zal Ronald Koeman zijn eerste officiële wedstrijd aan het roer van FC Barcelona moeten missen.