Ivan De Witte zag al beterschap én accenten van Wim De Decker: "Heeft me gesterkt dat we maandag juist hebben gehandeld"

De kwalificatie voor de eindronde van de Champions League heeft deugd gedaan bij het Gentse bestuur. Voorzitter Ivan De Witte beseft wel dat er nog veel werk aan de winkel is.

"En ik zag ook zaken die toch op enige vorm van beterschap duidden in vergelijking met de voorbije wedstrijden", legde Ivan De Witte uit bij Het Laatste Nieuws, alvorens naar de aanwezige wil om te winnen en de inzet bij de spelers te wijzen.

Het sterkt me in de overtuiging dat we maandag de goeie beslissing hebben genomen.

De hand van trainer Wim De Decker was daar volgens de voorzitter toch al zichtbaar in. "Op korte tijd heeft hij toch voor tekenen van beterschap gezorgd. Er was meer herkenbaarheid in ons voetbal, maar ook eigen accenten. Onder meer met het uitwijken van de spitsen naar de flanken. Er was al iets te zien van de weg die Wim op wil, het zat al in de goeie richting", ging De Witte verder.

Gent ontsloeg maandag Laszlo Bölöni, nadat de Roemeen nauwelijk 25 in dienst was bij de club. Eerder werd ook al Jess Thorup na twee nederlagen ontslagen. "Het sterkt me in de overtuiging dat we maandag de goeie beslissing hebben genomen. Niet alleen door de beslissing op zich, maar ook door de manier waarop we die aangebracht hebben én door het effect ervan."