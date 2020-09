Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne kunnen nog in de individuele prijzen vallen in Europa

In de buitenlandse competities zijn de verkiezingen voor beste speler al achter de rug, maar dat is nog niet het geval bij de Europese bekercompetities. Op 1 oktober wordt bekendgemaakt wie verkozen is tot beste speler in de Europa League en Champions League.

Kevin De Bruyne sneuvelde met Manchester City in de halve finale van het Kampioenenbal. Als troostprijs heeft de Belg wel een nominatie voor beste middenvelder op zak. In die categorie moet hij het afleggen tegen Thiago Alcántara en Thomas Müller van eindwinnaar Bayern München. Er werd gestemd door 55 journalisten en de coaches van alles teams in de groepsfase. Ook van de Europa League. Daarin is Romelu Lukaku een van de drie kanshebbers om tot beste speler verkozen te worden. Ook voor hem zou het een troostprijs zijn, want Inter Milaan verloor de finale van Sevilla. Lukaku's tegenstanders zijn Bruno Fernandes van Manchester United en Ever Banega van eindwinnaar Sevilla. Who is your 2019/20 #UEL Player of the Season? 🤔#UEFAawards — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 17, 2020