Verloren zoon keert terug op training bij Genk, nog steeds geen Dewaest

Een week geleden werd Sébastien Dewaest uit de A-kern gezet bij KRC Genk. Aan die situatie is nog niets veranderd sinds het ontslag van Hannes Wolf op dinsdag.

Maar er is wel een andere pion teruggekeerd. Edon Zhegrova stond weer op het trainingsveld bij KRC Genk, zij het wel niet helemaal naar zijn wil. De Kosovaarse winger werd het voorbije anderhalf jaar uitgeleend aan FC Basel en had zijn carrière daar graag verder gezet.

Dat wou de Zwitserse club overigens ook, maar door de coronacrisis konden ze de aankoopclausule in het huurcontract niet lichten. Daarnaast moest hij een poos van het veld blijven door een blessure. Na dit seizoen is hij einde contract en zal hij de club waarschijnlijk gratis kunnen verlaten.

Donderdag stond Zhegrova voor het eerst weer op het trainingsveld volgens Het Belang van Limburg. Sébastien Dewaest was niet aanwezig. Hij is nog steeds niet welkom in de A-kern.