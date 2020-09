Waarom Jackson Muleka voor Standard koos en niet voor een andere kandidaat uit de Pro League

Jackson Muleka was erg gegeerd op de transfermarkt en belandde uiteindelijk bij Standard. Maar hij had net zo goed voor een andere Belgische club kunnen kiezen.

Jackson Muleka zal dit seizoen zijn kunnen laten zien op Sclessin en niet in le Canonnier. De Henegouwers hebben nochtans geprobeerd om de Congolese spits in te lijven, bevestigt Frédéric Kitengie van TP Mazembe bij La Dernière Heure. De clubleiding van Lille OSC heeft aan de Congolese club gevraagd om Muleka te verhuren aan Moeskroen, met aankoopoptie.

"Maar wat zou er gebeurd zijn als de speler zich had geblesseerd of de coach niet wist te overtuigen? Dan zou het allemaal niet zijn doorgegaan", wees Kitengie uit. Het doel was volgens hem om Muleka via Moeskroen voor een paar broodkruimels door te verkopen aan Lille. "De bestuurders van Lille hebben het niet fair gespeeld. Jackson verdient een beter niveau."