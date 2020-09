Wouter Vrancken werd vorig jaar genoemd bij KRC Genk, en nu? "Soms komt het een club goed uit als je naam valt"

Na het ontslag van Felice Mazzu bij KRC Genk stond Wouter Vrancken op de lange lijst met kandidaten om T1 te worden. Maar de trainer van KV Mechelen ging uiteindelijk nergens heen.

Komende zondag zal hij alvast te zien zijn in de Luminus Arena. "In de dug-out van Malinwa", liet hij optekenen bij Gazet van Antwerpen. Bij KV Mechelen moeten ze zich dus geen zorgen maken dat hun trainer plots vertrekt.

"Ik heb de indruk dat er minder over mij gepraat wordt dan een jaar geleden na het vertrek van Mazzu. In zulke zaken is er veel perceptie. Soms komt het een club goed uit als je naam valt. Dan kan ze in alle rust met een andere kandidaat onderhandelen. Mijn manager kreeg een telefoontje na het ontslag van Mazzu", ging hij verder.

Er was dus geen verregaande interesse van Genk vorig jaar. Als die er nu of straks wel is, kan Vrancken de club verlaten via een opstapclausule.