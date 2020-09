Gecharmeerd door de fans: waarom onzichtbare Saoedische prins erg belangrijk is voor Beerschot

In feite is hij zo goed als onzichtbaar bij Beerschot en toch is hij héél belangrijk. Hoofdeigenaar Abdullah Bin Mosaad is volop bezig van De Mannekes een blijver te maken in 1A.

"Beerschot heeft moeilijke momenten gekend, maar het is een club met een rijke historie. We willen meer zijn dan zomaar een team in 1A, we willen een goed team zijn", aldus Mosaad zelf begin augustus in een interview aan Forbes.

De eigenaar van Beerschot heeft ook Sheffield United in zijn portefeuille en is ook actief in enkele Amerikaanse sportclubs. Hij blijft graag op de achtergrond, maar heeft toch een serieuze impact op Beerschot.

Fans

"Hij is integer, innemend en empatisch en hij komt met goede voorstellen. Ons huismerk XIII komt uit zijn ideeënbus", aldus co-eigenaar Francis Vrancken tegen Het Laatste Nieuws over prins Mosaad.

Het is opvallend: zowel bij Sheffield als bij Beerschot is het vooral de fanbasis die hem weet te charmeren - grote bedragen en exuberante lonen heeft hij liever niet. Verder hield hij zich vroeger bezig met Football Manager spelen en is hij een intimi van sterren in de USA, denk maar aan Mark Wahlberg.