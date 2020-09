Aanvaller die openlijk aangaf naar Anderlecht te willen verhuizen tekent contract... in Bundesliga

Köln heeft een nieuwe aanvaller voorgesteld met Tolu Arokadare. De Nigeriaanse spits was een target van Anderlecht en gaf zelf ook vaak aan naar Anderlecht te willen verhuizen.

Arokadare riep zelf van de daken dat hij voor Anderlecht wou gaan voetballen, maar zijn club wou hem niet laten gaan voor minder dan 2 miljoen euro. Dat was te veel voor Anderlecht en dus doofde de interesse wat uit.

Tot grote frustratie van Arokadare zelf. De 19-jarige spits zocht de media op om zijn transfer af te dwingen.

Zijn transfer naar Anderlecht kwam er niet, maar in plaats daarvan gaat Arokadare aan de slag in de Bundesliga. Daar wordt hij ploegmaat van Sebastiaan Bornauw bij Köln. De Duitse club huurt de speler met een aankoopoptie.

"Dit is een droom die uitkomt", zegt de Nigeriaan op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb altijd al in de Bundesliga willen spelen. Ik wil veel scoren voor Keulen en me persoonlijk ontwikkelen", zei Arokadare op de clubwebsite.