Leicester City is nog niet klaar met versterken en winkelt voort

Leicester City wist zich deze transferperiode al te versterken met onder meer Timothy Castagne, maar daar zal het niet bij blijven.

De transfer van Cengiz Under is al rond. De Turkse aanvaller komt over van AS Roma nadat hij vandaag de medische testen aflegde. Het is enkel en alleen nog wachten op de officiële bevestiging.

Naast de komst van Under werkt Leicester ook nog aan de komst van een extra centrale verdediger. In die optiek komt het uit bij Wesley Fofana. De jonge centrale verdediger van Saint-Etienne wordt in eigen land als groot talent gezien.

Indien Fofana te moeilijk blijkt, dan zal Leicester hun pijlen richten op Jonathan Tah, de meer ervaren Duitse verdediger van Bayer Leverkusen.