Duidelijke woorden van Marc Brys: "Wij verdienen hier te verliezen, maar geldig doelpunt werd afgekeurd en terechte strafschop werd niet gefloten"

OH Leuven is er niet in geslaagd om een derde overwinning op rij te boeken. Na een zwakke prestatie werd met 3-1 verloren van KV Oostende. OH Leuven had wel de score kunnen openen, maar een doelpunt werd afgekeurd door buitenspel.

Marc Brys was niet tevreden over de prestatie van zijn ploeg. "Het was dramatisch. Een zeer slechte wedstrijd. We hebben zelden goede combinaties op de mat kunnen brengen", vertelde Brys op de persconferentie na de wedstrijd. Toch had de wedstrijd helemaal anders kunnen lopen. "Het is een terechte nederlaag, maar een geldig doelpunt werd afgekeurd en we hebben ook geen strafschop gekregen. Er was geen VAR in de eerste helft, maar de scheidsrechter werd niet geholpen door zijn collega aan de zijlijn (lijnrechter). Zo'n situaties hebben invloed op een wedstrijd, want een doelpunt zorgt voor een nieuwe vibe."