OFFICIEEL: "Bale is back" - Real Madrid neemt afscheid van golfer-winger

Het was al even duidelijk dat Gareth Bale geen toekomst meer had bij het Real Madrid van Zinédine Zidane. De Welshman woog enorm zwaar door op het loonbudget en werd amper ingezet. Tottenham zag hem graag terugkeren, maar niet tegen het volle jaarsalaris.

Real was bereid om een financiële toegeving te doen en nu zijn beide clubs klaarblijkelijk tot een akkoord gekomen over het deel dat Real blijft betalen van Bales salaris. De linksvoetige winger wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd.

✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61