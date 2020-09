OH Leuven gaat verhaal halen bij Pro League nadat VAR technisch mankement kent

Bij OH Leuven zijn ze niet gediend met de manier waarop ze tegen KV Oostende twee doelpunten door de neus geboord zagen worden.

Eerst werd spits Thomas Henry ten onrechte afgefloten voor buitenspel. De spits scoorde en vertrok vanop eigen helft, maar scheidsrechter Christof Dierick floot de actie af. Later in de wedstrijd ging ook Kamal Sowah neer in de zestien. Een redelijk opzichtige penalty, maar dat had scheidsrechter Dierick anders beoordeeld.

In beide gevallen zou de VAR moeten tussenkomen, maar door een technisch mankement stonden zij niet in contact met Christof Dierick. De twee fases hebben uiteindelijk wel een grote invloed op het wedstrijdresultaat, want Oostende wint de wedstrijd met 3-1.

OH Leuven neemt daarom contact op met de Pro League, dat liet de club zelf weten in een statement. "OH Leuven stelde met verbazing vast dat er door een technisch probleem geen communicatie was tussen de VAR en de scheidsrechter."

"Hierdoor kon de VAR niet geraadpleegd worden tijdens de wedstrijd terwijl dit potentieel wedstrijdbepalend was. OH Leuven vindt het onaanvaardbaar dat de aanwezige backupsystemen niet gebruikt werden en neemt dan ook contact op met de Pro League en de KBVB om dit aan te kaarten en zijn ongenoegen te laten blijken."