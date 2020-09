Sergio Agüero mist seizoensstart door knieblessure

Sergio Agüero zal komend weekend niet in actie komen voor Manchester City.

De vice-kampioen opent maandag het seizoen tegen Wolverhampton. Meteen een lastige verplaatsing voor De Bruyne en co. Daarnaast zullen ze het ook nog eens moeten doen zonder hun topschutter, Sergio Agüero.

De Argentijnse spits werd geopereerd aan zijn linkerknie en geraakt niet tijdig fit. Manchester City zal het zelfs nog meer dan een maand zonder Agüero moeten doen, gaf coach Guardiola aan.

"We wisten dat het een gecompliceerde kwetsuur was. Hij werkt hard aan het herstel. Misschien is hij er over één à twee maanden opnieuw klaar voor.”