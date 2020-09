Thibaut Courtois is klaar voor het nieuwe seizoen: "Mijn beste jaren komen eraan"

Voor Thibaut Courtois staat er zondag met de verplaatsing naar Real Sociedad de eerste competitiewedstrijd van het seizoen op het programma.

De nummer één van Real Madrid kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen. "We willen dit seizoen alle prijzen winnen die er te winnen zijn. De titel, Champions League, beker en supercup. De honger is groot", zegt hij tegenover Sporza.

"We hebben een goede mix van jong en oud. Bij de oude spelers zit die winnaarsmentaliteit er, wat de club zo succesvol heeft gemaakt. Daarnaast komen er enkele supertalenten kijken, die ons vorig seizoen ook al veel hebben geholpen, zoals Vinicius, Rodrygo en Valverde."

Terwijl na de titel de rust leek teruggekeerd bij Real Madrid, was het een stevige crisis in Barcelona. "Wij kijken enkel naar onszelf. We houden geen rekening met de mogelijke problemen bij Barcelona. Ze zulllen ook dit jaar weer meestrijden om de titel, net als Atlético, Sevilla en zelfs Villarreal."

Courtois kan terugblikken op een uitstekende campagne en hoopt de lijn gewoon door te zetten. "Mijn prestaties van na de quarantaine doorzetten zou goed zijn. Toen was ik erg bepalend. Ik blijf gewoon mijn best doen, want mijn beste jaren komen eraan. Ik ben al een veel completere doelman, aangezien ze hier enorm hard hebben gehamerd op mijn voetenwerk."