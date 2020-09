OFFICIEEL: Ex-spits Moeskroen en Gent kiest niet voor Belgische topclub, maar gaat in Bundesliga aan de slag

Club Brugge en vooral Antwerp mogen een streep zetten door een mogelijk target voor de spitspositie waar ze nog versterking voor zoeken. Een voormalige smaakmaker van Moeskroen kiest namelijk voor een verlengd verblijf in de Bundesliga.

Taiwo Awoniyi werd vorig seizoen door zijn moederclub Liverpool verhuurd aan Mainz. Daar kwam hij slechts tot twaalf optredens waarin hij één keer het net wist weten te trillen. Bij reeksgenoot Union Berlijn hoopt de Nigeriaanse spits dit seizoen beter te doen.

Liverpool verhuurt de 23-jarige een jaartje aan de Duitse laagvlieger. Bij The Reds loopt zijn contract af op het einde van het seizoen.

Awoniyi speelde zich in België vooral in de kijker door zijn passages bij Moeskroen (21 goals in 47 wedstrijden). Bij KAA Gent zakte hij door het ijs en wist hij slechts drie keer te scoren in 22 duels.