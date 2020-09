"Te passief, we hadden de bal om de bal te hebben": Ivan Leko beseft dat het veel beter moet, maar zag ook iets positiefs

Na zes competitiematchen heeft Antwerp nog maar twee keer gewonnen. Dat kan en moet beter voor een club die play-off 1 ambieert. Dat beseft ook Ivan Leko, die absoluut niet tevreden was over het spelpeil in het eerste uur.

"Na drie matchen waarin we goed waren en een uitstekende trainingsweek lagen de verwachtingen hoog voor de match tegen Eupen. We moeten toegeven dat het gewoon minder goed was vandaag", legde Ivan Leko uit.

Karakter en mentaliteit

Pas na de 0-2 leek Antwerp er vol voor te gaan. "In die eerste 60 minuten waren we veel te passief. Je moet de bal hebben om gevaar te kunnen stichten, maar wij hadden balbezit, puur om balbezit te hebben. En in de omschakelingsmomenten stonden we te slapen", ging hij verder.

Toch kaartte de T1 van Antwerp ook nog een positief aspect aan. "Na bijna niks gecreëerd te hebben op een uur slagen de spelers er in dat laatste halfuur toch in om met karakter en mentaliteit zich in de match te knokken. We zaten in een verloren positie en kwamen terug met twee goals en nog verschillende goede kansen", besloot hij.