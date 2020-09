🎥 Kampioen Real Madrid niet verder dan 0-0 tegen Real Sociedad, met dank aan Courtois

Kampioen Real Madrid kon zijn eerste competitiewedstrijd in La Liga niet winnend afsluiten. De Koninklijke geraakte in Sociedad niet verder dan 0-0.

Real Madrid, waar Eden Hazard niet in de selectie zat, speelde een bleke wedstrijd in Baskenland. Het was zelfs Thibaut Courtois die vlak voor rust met een schitterende parade Isak van een doelpunt hield.

Bij Real Sociedad maakte David Silva, overgekomen van Manchester City, in de tweede helft zijn debuut. Adnan Januzaj viel een kwartier voor tijd in bij Real Sociedad.